Точна кількість жертв невідома: окупанти поранили трьох мирних жителів Донецької області

У Донецькій області 3 червня російські війська вели обстріли, якими поранили трьох мирних жителів. Двох – у Соледарі та одного – у Василівці.

Водночас наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Мережі.

"За 3 червня внаслідок російських обстрілів троє цивільних одержали поранення: 2 у Соледарі та 1 у Василівці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – йдеться в дописі.

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"За кожен злочин на українській землі росіяни будуть покарані!" – додав голова Донецької області.

Нагадаємо, напередодні радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припустив, що внаслідок війни в Україні загинули декілька десятків тисяч цивільних. Більшість – у Маріуполі.

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