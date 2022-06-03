Точна кількість жертв невідома: окупанти поранили трьох мирних жителів Донецької області

У Донецькій області 3 червня російські війська вели обстріли, якими поранили трьох мирних жителів. Двох – у Соледарі та одного – у Василівці.
Водночас наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Мережі.
"За 3 червня внаслідок російських обстрілів троє цивільних одержали поранення: 2 у Соледарі та 1 у Василівці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – йдеться в дописі.
"За кожен злочин на українській землі росіяни будуть покарані!" – додав голова Донецької області.
Нагадаємо, напередодні радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припустив, що внаслідок війни в Україні загинули декілька десятків тисяч цивільних. Більшість – у Маріуполі.
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