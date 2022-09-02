Точні і ефективні удари по цілям окупантів на південному напрямку зростають - експерт

Ситуація, яка складається на південному напрямку є на користь України, зазначав військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі «Єдиного марафону» у слоті ТСН.

Чистота і інтенсивність обстрілів ворожих складів і військових об’єктів окупантів стала більшою, зазначає експерт. Це також дає зрозуміти, що активно працює і розвідка і рух опору.

Такі успіхи деморалізують окупантів. «На правобережжі Херсонщини окремі російські підрозділи, це вже дуже добре бачать і починають розуміти, до чого хилиться справа і вони дещо деморалізовані. На лівобережжі ситуація дещо інша, вони продовжують розповідати, що вони ще можуть там в атаку йти, тож мають інший моральний дух, то на правобережжі він вже не такий бойовий», - твердить експерт.

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Мусієнко, також розповів, що ті повідомлення, які з’являлись із окупованого Херсону, про вибухи, що це, швидше за все, були влучання по організованій ворогом військовій частині, де могли перебувати окупанти.

«Точні і ефективні удари по цілям окупантів на південному напрямку зростають – це можна констатувати», - заявив Мусієнко.

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