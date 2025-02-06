Точність ударів ракетами Північної Кореї по Україні значно покращилась: Reuters пояснило причину

Відстань до цілі скоротилася до 50-100 метрів, що свідчить про те, що Північна Корея успішно тестує свої ракетні технології на полі бою.

Північнокорейські балістичні ракети, якими російські війська обстрілювали Україну з кінця грудня, продемонстрували значно вищу точність у порівнянні з попередніми ударами.

Про покращення точності північнокорейських ракет пише Reuters із посиланням на високопоставлені джерела з України.

Відстань до цілі скоротилася до 50-100 метрів, що свідчить про те, що Північна Корея успішно тестує свої ракетні технології на полі бою.

Військове джерело зазначило, що за останні декілька тижнів відбулося помітне поліпшення точності понад 20 північнокорейських балістичних ракет, які вражали Україну.

Експерт з озброєнь Інституту політичних досліджень Асан у Сеулі, Янг Ук, заявив, що покращення ракетних можливостей КНДР збільшує її здатність загрожувати Південній Кореї, Японії та США, а також продавати вдосконалене озброєння "недостатньо успішним" державам або збройним угрупованням.

"Це може мати серйозний вплив на стабільність у регіоні та світі", – прокоментував Янг Ук.

Reuters зазначає, що до свого втручання в Україні ця ізольована тривалий країна ніколи не випробовувала нову зброю в бойових діях", - додало видання.

"Оскільки вони виробляють ракети і отримують відгуки від клієнтів, тобто російської армії, у них більше досвіду у виробництві більш надійних ракет", – пояснив Янг Ук, але додав, що поки що незрозуміло, які модифікації внесла Північна Корея у свої ракети.

Українське військове джерело сказало, що аналіз уламків не виявив змін у конструкції ракет, хоча уламків для аналізу залишилося дуже мало. Джерело припустило, що два можливих пояснення полягають у тому, що ракети оснащені кращими навігаційними системами або рульовим механізмом для полегшення маневрування.

За словами Янга, інші фактори, які можуть підвищити точність, включають кращу інформацію про ціль, нові компоненти системи наведення, надані Росією, і поліпшення, засновані на даних і досвіді, які північнокорейські вчені зібрали під час війни.

Раніше північнокорейські ракети мали точність 1-3 км, але найостанніша мала точність від 50 до 100 м, сказало військове джерело видання в Києві, уперше розкривши оцінку, яка раніше не повідомлялася. При цьому воно не розповіло, що було метою, звідки були запущені ракети або дати атак, пославшись на військову таємницю.

Нагадаємо, ворог вдарив ракетою по Одещині: є жертви.

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