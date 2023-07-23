Точно не ракета ППО: військовий оглядач пояснив, чим Росія могла обстріляти центр Одеси

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував наслідки ракетних ударів по Одесі. Він переконує, шо по Спасо-Преображенському собору прилетіла російська ракета, а не ракета ППО.

Про це він написав у соцмережах.

Олександр Коваленко проаналізував наслідки руйнувань на місці ракетних обстрілів Одеси. Він зазначив, що зенітна ракета, яка використовується системою ППО не може завдати таких руйнувань.

"Пошкодження, які фактично зафіксовані - це бойова частина приблизно потужністю 300 кг. 300 кг - це бойова частина "Онікса" або "Калібра". Згідно з офіційними даними, всі 4 КРМБ "Калібр", які були випущені по Одесі, були збиті. Тут є один нюанс. "Калібр", як і будь-яка інша ракета, може мати два типи збиття - детонацію в повітрі, або пошкоджена паливна система, він впаде зі збереженням бойової частини, і бойова частина здетонує після падіння", - пояснив військово-політичний оглядач.

Він також зазначив, що ймовірно окупанти вдарили по історичному центрі Одеси ракетою "Онікс".

"Є ймовірність того, що це був "Онікс". Загалом, однакові бойові частини, однаковий ефект. Коли росіяни заявляють, що це нібито була зенітна ракета, тобто наш засіб протиповітряної оборони, то це абсолютна маячня. Зенітна ракета би таких пошкоджень не залишила, там зовсім інша бойова частина, інший принцип дії. Навіть якщо говоримо про С-300, то це осколкової дії ефект", - пояснив він.

Ракетний обстріл Одеси 23 липня

У ніч проти 23 липня російська терористична армія ракетами обстріляла Одесу. Окупанти поцілили по центру міста та пошкодили історичні будівлі, серед яких - Спасо-Преображенський собор. Також серед пошкоджених внаслідок нічної атаки росіян обʼєктів — Будинок вчених та будинки поруч. Усі вони - в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Через ракетний обстріл міста 23 липня загинув чоловік, ще 22 особи отримали поранення.

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