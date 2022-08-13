"Точно уразили ворожі позиції": мер Мелітополя розповів деталі про вибухи в місті

Вибухи, які пролунали в окупованому Мелітополі 13 серпня, мали два епіцентри. Наразі невідомо, що саме уражено, але точно йдеться про позиції російських військ.

Так, один з вибухів у Мелітополі прогримів поруч з міським військкоматом.

Про це розповів міський голова Іван Федоров, повідомляє "24 канал".

"Вибухи мали два епіцентри. Перший – поруч з міським військкоматом і зараз нижня частина міста повністю перекрита. Туди нікого не пропускають. Другий – мелітопольський лісопарк дорогою до Запоріжжя", – повідомив мер.

"За його даними, окупанти до лісопарку звозили велику кількість техніки.

"Зараз точно не відомо, що постраждало, але точно уразили ворожі позиції", – зазначив Федоров.

Нагадаємо, в середині дня 13 серпня у Мелітополі та Маріуполі прозвучали потужні вибухи. Їх було чутно навіть за межі міст.

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