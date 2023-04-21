Точну дату контрнаступу ЗСУ озвучив очільник військової розвідки Естонії

Якщо дозволить ситуація на фронті та погода, український контрнаступ може розпочатися вже 9 травня.

Таку думку висловив на прескоференції у п’ятницю, 21 квітня, очільник розвідувального центру Міноборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє естонська громадська телерадіомовна компанія ERR.

За його словами, головною основою успіху української контратаки буде те, наскільки їхні підрозділи зможуть спільно потренуватися перед нею.

Гросберг наголосив, що донедавна погода була більш сприятливою для оборонних дій, а спостереження з повітря та авіаудари були ускладнені через низьку хмарність. Наступний тиждень, на його думку, навряд чи принесе дуже великі зміни в цьому відношенні: ті самі дії, що й цього тижня, ймовірно, триватимуть у тих самих областях.

Очільник військової розвідки припустив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися 9 травня, хоча при цьому зауважив, що планування “символічних” дат більш характерне для Росії.

“Щодо 9 травня я наголосив, що Україна - це дуже різний регіон, особливо північний схід і південь України, де багато що залежить від погоди. Цього тижня йшов дощ, наступного тижня буде дощ. Пройде ще три тижні, ці дати стануть неактуальні”, - сказав він.

За словами Гросберга, росіяни також посилено готуються до можливого наступу, особливо в і Запорізькій та Херсонській областях, де оборонні споруди будуються за кількома різними напрямками.

За словами полковника, які саме українські підрозділи будуть контратакувати – це не найважливіше питання. Головне, наскільки ці підрозділи встигають разом натренуватися перед активним наступом і військовими діями, адже це найважливіший нюанс стратегічного успіху.

Як приклад він навів те, що Росія не змогла змусити свої сухопутні та повітряні сили діяти разом, що частково пов’язано з дуже хорошою роботою української ППО – Росія не змогла її знищити.

“У випадку будь-яких операцій, особливо наступальних, надзвичайно важлива синхронізація різних видів сил як у часі, так і в просторі”, – додав він і зазначив, що головне – це те, як українські підрозділи тренувалися останні місяці.

Нагадаємо, міністерство оборони України не оголошуватиме про початок контрнаступу, однак певні дії на фронті вже відбуваються.

Читайте також: