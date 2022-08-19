"Тоді Білорусі не буде": експерт оцінив загрозу атаки окупантів на Київ з боку РБ

Другий похід російських військ на Київ уже неможливий. Проте президент РФ Володимир Путін може задіяти по українській столиці розташовані у Білорусі ракетні системи.
В разі ракетних атак з території Білорусі на її місці з’явиться "тільки галявина".
Таку думку директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін висловив в інтерв’ю "Главреду".
"Ні, вже неможливий", – відповів експерт на запитання про ймовірність другого походу окупантів на Київ.
"У Путіна залишається тільки один інструмент – ядерний удар і задіяння С-300 і С-400, розташованих у Білорусі. Але тоді Білорусі не буде, на її місці буде тільки галявина. Одразу буде захоплений Могильов і не тільки. Ніхто не зупиниться", – переконаний політолог.
Нагадаємо, раніше військовий експерт дмитро Снєгирьов заяви, що у зв’язку з накопиченням російських ракетних систем у Білорусі вздовж кордону з Україною, існує серйозна загроза ракетних ударів по Києву та так званих центрах ухвалення рішень у столиці.
Водночас 19 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не планує вторгатися до України та не обстрілюватиме українські міста.
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