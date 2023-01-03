Тоді настане колапс: Жданов пояснив, чи справді Захід затримує постачання зброї через страх перед Росією

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що Захід затримує постачання зброї Україні не через страх перед Росією. Експерт висловив думку щодо мотивів світових держав у виборі такої обережної тактики.

Про це Жданов говорив 3 січня.

"Путіну (очільник Кремля - ред.) дають змогу витягти із Росії весь військовий потенціал. Коли РФ не зможе формувати резерви, тоді настане військовий колапс, який спричинить політичний. Путіна, швидше за все, усунуть від влади за таких умов. Нова влада, розуміючи, що військовий потенціал країни нульовий, погоджуватиметься на всі умови Заходу", - зазначив Жданов.

Він також назвав головну умову Заходу після спустошення військового потенціалу РФ. За його словами, міжнародна спільнота вимагатиме передавання під її контроль ядерного потенціалу Росії.

"А далі можна буде розмовляти з РФ, як із країною третього світу. Ось чому вони й тягнуть", - додав він.

Жданов підтвердив, що Захід дійсно дає "фору" РФ. Як би жорстоко це не звучало, саме ціною життів українських бійців та цивільних світ здійснює свою міжнародну політику.

"На основі нашої війни вони будують нові відносини у світі. Створюється новий світовий порядок. Тому Захід не поспішає, бо не вони воюють", - заявив Жданов.

Водночас, він запевнив, що західні партнери таки дадуть зброю Україні.

"Розуміючи, що Путін у березні-квітні виставить 200-тисячне угруповання, його треба буде чимось громити. Потім настане пауза, чекатимемо наступну: збере третю чи ні?.. Якщо ні, то все: активна фаза війни завершилася. Тож, війна може закінчитися не влітку, а восени цього року", - сказав він.

Раніше експерт аналітичного центру у Вашингтоні Atlantic Council Браян Меффорд назвав тенденції перемоги України у війні.

Нагадаємо, що в Офісі президента України також назвали можливі терміни завершення війни.

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