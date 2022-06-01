"Тоді перестануть і носа висовувати": активіст розповів, за якої умови Україна зможе перемогти "цю ср*ну армію"

"Тоді перестануть і носа висовувати": активіст розповів, за якої умови Україна зможе перемогти "цю ср*ну армію"

Україна зможе перемогти Росію у війні, але для цього необхідно зробити "роботу над помилками".

Українська армія вже довела, що сильніша за російську "другу армію світу", і хоч РФ не планують припиняти війну проти України та відступати, держава здатна перемогти агресора.

Таку думку висловив громадський активіст і волонтер Юрій Касьянов в коментарі OBOZREVATEL.

"Як би не говорили про "русню", "звірячий оскал" і так далі... Ми любимо уявляти їх дурними і тупими, на наше щастя, такі там теж є, але вони зробили висновки і забрали війська з-під Києва, тому що зрозуміли, що вони не впораються. Отримавши по зубах, вони не стали упиратися, а просто пішли, щоб сконцентруватися в одному місці. Нам треба розуміти, що ми також робимо помилки. Ми маємо втрати від дружнього вогню. Через нестачу управління артилерією чи розвідки влучають по наших людях. І це правда", - сказав він.

Касьянов наголосив, що його думка це заклик до роботи над помилками, над якими треба вміти працювати.

"Ми можемо перемогти цю ср*ну армію – "першу армію Європи", "другу армію світу". Ми це довели. Але ми повинні також вміти працювати над помилками, і тоді такі мерзотники, як Патрушев (секретар радбезу Росії Патрушев. - Ред.), узагалі перестануть носа висовувати, боятимуться, що здохне Путін, і їм тоді доведеться дуже нелегко", - висловився активіст.

Нагадаємо, у Британії назвали спосіб перемоги над Росією.

Читайте також: