Тоді почнеться відлік: військовий експерт розповів, коли і за якої умови ЗСУ почнуть перемагати РФ

Тоді почнеться відлік: військовий експерт розповів, коли і за якої умови ЗСУ почнуть перемагати РФ

Про перелом у війні з Росією, яку країна-агресорка варварськи веде вже 72 дні, можна буде говорити, коли Збройні сили України нищитимуть по дві тисячі окупантів за день.

Військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде пояснив, що на можливості Збройних сил України щодо витіснення окупантів з території України і нашої перемоги впливає наявність відповідної зброї.

Про це він заявив в ефірі Еспресо.

"Коли ЗСУ будуть нищити по 2 000 російських військовослужбовців на добу, після цього можна буде говорити, що почався відлік, українська армія почала перемагати і є можливість витіснення противника з території України", - зазначив Рустамзаде.

За його словами, наразі на можливості Збройних сил України впливає низька вогнева потужність.

"Зараз добові втрати російської армії складають 400-500 людей. Цього недостатньо для розгрому росіян та подальшого контрнаступу. Проте з насиченням ЗСУ західною зброєю вдасться досягти порогу хоча б у 2 тис військовослужбовців Російської Федерації", - додав військовий експерт.