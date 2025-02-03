"Подивимося, хто з нас сильніший": командувач Сил безпілотних систем назвав мету української армії

Полковник також наголосив, що Росія вже нічим не може здивувати Україну.

Українській армії потрібно посадити російську в окопи. Тоді вже можна буде подивитися, хто сильніший.

Полковник, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський сказав про це в інтерв'ю "Радіо Свободі".

За словами Сухаревського, українській армії треба посадити російську так само в окопи. Тоді вже можна буде подивитися, хто з нас сильніший. Він також запевнив, що, сильнішими виявимось ми.

"Просто треба не здаватись і розуміти, що, на відміну від них, від їхньої загарбницької війни, ми ведемо війну за наше виживання, за наші цінності, за те, за що боролись наші пращури всі ці століття. Червоні лінії? Та хай по***яться на них", – сказав полковник.

Вадим Сухаревський висловився щодо "червоних ліній", якими залякує російський президент РФ Путін Україну та Захід. Полковник наголосив, що Росія вже нічим не може здивувати Україну.

"Україна пройшла за ці 10 років шлях просто колосальний. І ми весь час протидіємо Путіну. Він воює з нами з моменту свого приходу до влади", – відповів командувач.

Раніше Вадим Сухаревський також заявив, що Україна вже використовує лазерну зброю проти російських об'єктів. Ці технології, за словами командувача СБС, вже вражають на певній висоті певні об'єкти окупантів.

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