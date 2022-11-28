"Тоді звідти вже поїдуть усі росіяни": Подоляк сказав, що через пів року відвідає деокуповану Ялту

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що через пів року він буде вже в деокупованій Ялті.

Так в ефірі єдиного телемарафону Подоляк прокоментував інформацію щодо звільнення Криму від російських загарбників.

Радник голови Офісу президента сказав, що через шість місяців він спеціально поїде на набережну Ялти, щоб включитися в ефір українського телебачення.

"Є у мене там одне улюблене місце. Я хочу звідти ввімкнутися, гарантую. І ми поговоримо з вами, яким буде вільний Крим. Тоді звідти вже поїдуть усі росіяни", — сказав він.

Термін, названий Подоляком — це кінець травня 2023 року. Його слова збігаються із прогнозом начальника військової розвідки Кирила Буданова, який заявляв, що війна триватиме "не так вже й довго", і до кінця весни 2023 року ЗСУ увійдуть у Крим.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов висловлював думку, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року.

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