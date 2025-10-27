"Томагавки" не вирішать усе: військові розповіли, що насправді потрібно ЗСУ

Українські військові / © Associated Press

Попри постійні очікування нових західних озброєнь, зокрема американських ракет Tomahawk, українські військові наголошують: на передовій критично бракує не стільки високотехнологічної зброї, скільки базових речей — автомобілів, дронів і людей. Саме ці нестачі, а не відсутність далекобійних ракет, дедалі частіше визначають хід боїв і виживання підрозділів.

Про це пише видання Kyiv Independent.

Автомобілі — головний дефіцит війни

Командир роти 36-ї бригади морської піхоти Ігор розповів, що нині його підрозділ має лише два справні автомобілі після того, як ще три було знищено або виведено з ладу ворожими FPV-дронами чи зруйнованими дорогами Донеччини. Для роти чисельністю 50–70 осіб цього критично мало.

«Вони б’ють по всіх машинах. Просто бачать — і знищують», — каже військовий.

Його авто в Покровську було тричі атаковано дронами: спершу — у дах, потім — у колесо, а згодом — у двигун. Ігор встиг проїхати кілька кілометрів, перш ніж машина остаточно зупинилася.

За його словами, бронетехніка теж не вирішення проблеми — вона стає першочерговою ціллю росіян і швидко знищується. Навіть американські MaxxPro чи турецькі Kirpi важчі, гучніші й менш маневрові, тож уникнути атаки FPV-дронів на них складніше.

«Ідеально було б мати п’ять машин. Бо коли одна вибуває, інша може її замінити. А зараз — одна поломка, і все стоїть», — пояснює Ігор.

Термін служби авто на фронті — усього один-два тижні.

Фонди допомоги ЗСУ підтверджують: донорські надходження зменшуються, тоді як потреби лише зростають. Найбільший попит — на пікапи, мікроавтобуси та навіть мотоцикли, які дають шанс швидше маневрувати в зоні ураження дронів.

Дрони — очі та зброя піхоти

Ілля, командир взводу протидії дронам 80-ї десантно-штурмової бригади, зізнається: не вистачає буквально всього — від дронів до людей.

«Ситуація із забезпеченням зараз катастрофічна. Держава не поспішає зменшувати цей дефіцит, тож усе доводиться купувати самостійно», — каже він.

Його підрозділ не має достатньо розвідувальних безпілотників, аби бачити далі ніж на п’ять кілометрів. Через це військові не можуть своєчасно відстежувати пересування ворога чи переривати його логістику.

За оцінками експертів, українська армія використовує близько 9 тисяч дронів щодня, і саме вони завдають до 85% втрат російській техніці та живій силі.

Однак у багатьох частинах дрони губляться через радіоелектронну боротьбу або знищуються. Фонди та волонтери постійно проводять збори, щоб компенсувати втрати, але темпи виробництва й доставки не встигають за фронтовими потребами.

Люди — найдефіцитніший ресурс

За словами військових аналітиків, головна проблема Збройних сил України сьогодні — нестача підготовленого особового складу.

Дмитро Жмайло, виконавчий директор Центру безпеки та співпраці, зазначає: часто підрозділи мають достатньо техніки або дронів, але бракує навчених операторів і пілотів.

Ветеран і військовий аналітик Сергій Грабський додає, що армії критично не вистачає резервістів із бойовим досвідом. Після перших хвиль добровільної мобілізації у 2022 році кількість охочих служити значно знизилася.

Попри триваючу мобілізацію, багато бригад, особливо піхотних, залишаються недоукомплектованими. За оцінками офіційних джерел, з 30 тисяч осіб, мобілізованих щомісяця, лише третина придатна до служби.

Ще близько половини з цієї кількості — це військові, які повернулися після самовільного залишення частин (AWOL).

Керівник військового напрямку фонду Сергія Притули Богдан Данилів каже:

«Людей катастрофічно не вистачає. Підготовлені бригади не отримують нових бійців, натомість новачків часто кидають у нові підрозділи без досвіду».

Бракує навіть ресурсів для навчання: інструктори змушені тренувати солдатів на муляжах гранат або камінцях.

Хоч Україна й продовжує сподіватися на передачу США далекобійних ракет Tomahawk, військові на фронті переконані: головне зараз — не «суперзброя», а забезпечення мінімальних потреб, які вирішують питання життя і смерті.

«Це вже навіть не матеріальна проблема, — каже Данилів. — Немає достатньо людей, координації, комунікації між підрозділами. І саме це коштує нам найбільше».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий аналітик Олексій Гетьман повідомив, що Україна отримає від США ракети Tomahawk, які суттєво посилять далекобійні спроможності Збройних сил. За його прогнозом, це має статися до Нового року.