"Томагавки" — єдина реальна можливість примусити Путіна до перемовин, — Портников

Ракета "Томагавк" / © Getty Images

Журналіст і публіцист Віталій Портников вважає, що лише надання Україні далекобійних ракет “Томагавк” може змусити російське керівництво сісти за стіл переговорів.

Таку думку він висловив на своєму YouTube-каналі, аналізуючи зовнішню політику Кремля.

Портников наголосив, що Росія традиційно розглядає бажання західних партнерів проводити переговори як “слабкість” і намагається на них тиснути. Однак, за його словами, ця тактика не спрацьовує, особливо у відносинах з адміністрацією США.

Як приклад він навів вісім місяців перебування Дональда Трампа в Білому домі, коли стало очевидно, що американський президент “не може ні про що домовитися з президентом Російської Федерації”.

“Питання зовсім не в тому, хто є президентом Сполучених Штатів — питання в тому, хто є президентом РФ”, — підкреслив Портников, нагадуючи, що Путін розчарував навіть Трампа.

На думку Портникова, ключем до реалістичного переговорного процесу є демонстрація військової сили, яка загрожуватиме безпосередньо російським стратегічним об'єктам.

Він прокоментував обговорення в США щодо можливості передачі Україні ракет “Томагавк” (про що, зокрема, говорив Джей Ді Венс). Портников вважає, що саме ця далекобійна зброя є “реальною можливістю примусити президента Росії взяти участь у перемовинах”.

Річ у тім, що поява таких ракет змусить Путіна усвідомити, що вони загрожують центрам влади, військовим підприємствам, частинам та стратегічним аеродромам на території Росії. Це означатиме, що “гра буде йти не в одні ворота”.

Журналіст переконаний: якщо Україна отримає дозвіл знищувати важливі стратегічні об'єкти РФ далекобійною зброєю, у Путіна виникне розуміння, що війну потрібно завершувати не на кордоні з Польщею чи Угорщиною, а на поточній лінії зіткнення.

“Тоді у Путіна виникне розуміння... хоча б для того, щоб у перспективі не втратити окуповані росіянами території. І тоді можна буде говорити про те, що РФ повернеться за стіл перемовин”, — підсумував Портников, додавши, що це станеться не через відновлення довіри, а винятково через потребу завершити війну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до свого американського колеги Дональда Трампа з проханням надати ракети Tomahawk під час приватної бесіди на полях Генеральної Асамблеї ООН. За словами Зеленського, така сучасна зброя могла б змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для укладення мирної угоди.