Tomahawk для України: яку кількість американських ракет можуть отримати ЗСУ

Ракета Tomahawk. / © Associated Press

Сполучені Штати Америки досі не ухвалили остаточного рішення щодо постачання крилатих ракет Tomahawk до України.

На яку кількість ракеті може розраховувати Україна, повідомили аналітики порталу Defence Express.

Tomahawk почали розробляти ще 1972-го, а от серійне виробництво налагодили за дев’ять років - 1983-го. За всі роки було вироблено близько 9000 одиниць. Остання цифра станом березень 2024-го - це 8919 одиниць у всіх версіях.

За інформацією американських Військово-морських сил Ввід моменту їхнього першого бойового використання 1991-го, під час операції "Буря в пустелі", загалом було використано понад 2300 цих крилатих ракет. Ймовірно, вважають в Defence Express, дані стосуються 2022 року і з цього часу відомо про використання ще понад 165 одиниць проти єменських хуситів та ядерних об'єктів Ірану.

“Тобто загалом понад 2465 одиниць Tomahawk було запущено, від яких необхідно відняти ті, які було використано під час навчань, вичерпали свій строк експлуатації та не пройшли програму оновлення“, - наголошують аналітики.

Наразі найбільш розповсюдженою у неофіційних джерелах цифрою щодо кількості ракет Tomahawk у запасах США є 4000 одиниць. Втім, все ж це лише орієнтовна оцінка станом на 2020 рік. Важливо, що вона не сильно пояснює, куди поділось 2,5 тис. ракет, адже цю кількість навряд можливо відстріляти під час тренувань та вирішити просто списати.

Зазначається, що відповідно до бюджетного запиту Пентагона на 2025 рік відомо, що 2023-го фінансового року було вироблено 68 ракет, 2024-го - 34. План на нинішній охоплював лише 22 ракети, а 2026-го - 57 ракет.

У публічному повідомленні від 19 грудня 2024-го про укладання контрактів Міноборони США повідомила про надання Raytheon замовлення на 401 млн доларів на виробництво 131 Tomahawk у версії Block V з наступним розподілом: 26 для сухопутних військ, 16 для морпіхів, а також 11 для Австралії та 78 для Японії. Термін виконання постачань був визначений березнем 2028 року.

У травні 2022-го Raytheon отримала контракт на 154 Tomahawk Block V (70 для ВМС, 54 для морпіхів, 30 для армії) за 217 млн доларів строком до січня 2025 року. Таким чином поточний відомий темп виробництва крилатих ракет Tomahawk вочевидь можливо оцінити у близько 50 одиниць на рік. Але ця цифра все ж таки залежить більше від замовлення, бо навряд охоплює виробничі можливості Raytheon.

“Але загалом саме такі цифри цілком дозволяють оцінити, на скільки реально США одразу виділити на потреби України певну кількість ракет Tomahawk. І це з урахуванням припущення, що для них є зайві пускові”, - наголошують фахівці Defence Express.

Нагадаємо, кілька днів тому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, мовляв, “певною мірою” ухвалив рішення щодо передавання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Втім, з його слів, спочатку він хоче дізнатися для чого саме ці ракети будуть використані.

В адміністрації “фюрера” Володимира Путіна відреагували на заяви Дональда Трампа, вкотре заявивши, що, мовляв, це означатиме “ескалацію конфлікту”.