Tomahawk

Схоже, що Сполучені Штати Америки наближаються до постачання Україні крилатих ракет Tomahawk. На крок ближчою ця подія стала після того, як американський лідер Дональд Трамп заявив, що він «нібито ухвалив рішення» з цього питання.

Як Tomahawk можуть змінити перебіг війни, йдеться у статті Sky News.

Передусім варто наголосити на тому, що в Росії вже відреагували на цей факт. Москві це не дуже сподобалося.

Чим стурбований Кремль

Tomahawk були розроблені під час Холодної війни. Вони є основними крилатими ракетами далекого радіусу дії для наземних атак Військово-морських сил Сполучених Штатів, що запускаються з кораблів і підводних човнів. Вони забезпечують збройні сили ударною здатністю, незалежною від авіаносців.

Найзагрозливішою особливістю ракет Tomahawk є їхня дальність польоту близько 2500 км, що ставить Москву в зону дії українського арсеналу, якби Київ їх отримав. До слова, ракети ATACMS, надані США Україні, мають дальність польоту близько 300 кілометрів.

Автор Sky News наголошує, що Tomahawk також був розроблений таким чином, щоб летіти досить низько задля уникнення радіолокаційного перехоплення.

Tomahawk для ЗСУ

Україна неодноразово просила США надати їй ракети Tomahawk. Раніше офіційні особи США називали це “абсолютно нездійсненним”, оскільки Вашингтон прагнув уникнути конфронтації з Росією.

Примітно, що президент України Володимир Зеленський поновив це прохання два тижні тому під час приватної зустрічі з Дональдом Трампом. До слова, днями президент США знову підтвердив своє бажання уникнути ескалації війни з Росією.

Зауважимо, американський лідер нещодавно став співчутливіше ставитися до українських нападів на територію РФ, натякаючи, що без них «неможливо виграти війну», і стверджуючи, що його попередник Джо Байден «не дозволив би Україні відбиватися, а лише захищатися».

Як повідомлялося, напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що “певною мірою” ухвалив рішення щодо передавання Україні Tomahawk. Втім, за його словами, спочатку він хоче дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані.

В адміністрації “фюрера” Володимира Путіна відреагували на заяви Дональда Трампа, вкотре заявивши, що, мовляв, це означатиме “ескалацію конфлікту”. Речник Кремля Дмитро Пєсков нахабно наголосив, що позиція Росії щодо постачання з боку США ракет Tomahawk Україні була “недвозначно викладена Путіним”.