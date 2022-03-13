Тонни хамону під виглядом гумдопомоги: на кордоні з Україною щодня ловлять зловмисників

Тонни хамону під виглядом гумдопомоги: на кордоні з Україною щодня ловлять зловмисників

Люди заробляють на війні.

Львівські митники щодня виявляють тонни хамону, сиру та інших продовольчих товарів які зловмисники намагаються провести до України під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це розповів голова Львівської ОДА Маусим Козицький.

"На жаль, є люди, які заробляють на війні. Щоправда, тут є один позитивний момент – конфісковане одразу ж передають нашим військовим!" - написав він.

Козицький нагадав, що наразі алгоритм ввезення гумдопомоги в Україну максимально спрощений. Контрольні процедури значно пришвидшені.

Для перевезення гуманітарного вантажу треба подати декларацію, в якій вказується лише отримувач, відправник, транспорт і товар, що їде.

Певні групи товарів, наприклад, транспортні засоби, паливо, будівельні та хімічні матеріали можуть бути визнані гуманітарною допомогою тільки за рішенням голови ОВА. При перевезенні цих груп товарів через митний кордон України треба до декларації надати відповідне рішення голови ОВА.

Отримувачами гуманітарної допомоги у спрощеному порядку можуть бути лише некомерційні, благодійні, релігійні організації.

"Прохання до осіб, які отримують гуманітарну допомогу: заповніть документи до початку переміщення через митний кордон України. Тоді у водіїв на кордоні не буде жодних проблем", - наголосив голова ОДА.

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