Топ-3 меседжі Зеленського на Генасамблеї ООН: політолог озвучив ключові моменти

Президент України зробив акцент на тому, що не треба йти на поступки агресору.

19 вересня президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. З його вуст прозвучали важливі меседжі, серед яких те, що Росії не можна довіряти, а також про глобалізацію української формули миру.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів доктор політичних наук Ігор Петренко.

Росії не можна довіряти

“В першу чергу, було зроблено акцент на тому, що Росії не можна довіряти. Мені сподобався пасаж президента і апелювання до того, як можна довіряти Росії. Мовляв, якщо ви не знаєте, як — запитайте у Пригожина”, — зазначив експерт.

Зеленський передав “привіт” Гутеррешу

“Другий момент, це те, що президент, скажімо так, побіжно, але передав “привіт” Антоніу Гутеррешу. У зв’язку з тими певними домовленостями, компромісами для Російської Федерації, які, вочевидь, обумовлювалися в контексті відновлення зернової угоди. Він сказав, що поступки агресору, Росії — це явно не те, що потрібно”, — зазначив Петренко.

Українська формула миру стане більш глобальною

“Важливий меседж — це акцент президента Зеленського на формулі миру, на тому, що вона стане більш глобальною, ніж є сьогодні. Тобто відбудеться певне доопрацювання, трансформація. І будемо сподіватися, що це ще більше розширить коло країн, які підтримають документ і будуть готові працювати в напрямку його імплементації”, — зауважив експерт.

“Президент сказав про 140 організацій і держав, які сьогодні повністю або частково підтримали формулу миру. Можливо, хтось визначиться повністю, а хтось — долучиться ще. І ми матимемо вже більш реальне просування в контексті ще більшого тиску на Російську Федерацію”, — резюмував він.

Нагадаємо, що перед виступом на Генасамблеї ООН Зеленський закликав виключити РФ з Радбезу.

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