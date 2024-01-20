Топ найбрехливіших фейків Кремля про Україну за останній час: як роспропаганда дурить світ

"ЗСУ зазнають поразки" і "розвал України" — кремлівська фабрика фейків вигадала новы нісенітниці про мобілізацію в Україні.

"Путінська машина брехні" будь-що намагається розхитати морально-психологічний стан українців, тому вкинула в мережу чергову порцію фейків.

Про це розповідає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, найбільшим приводом для розповсюдження російських фейків є мобілізація в Україні. "Пʼять варіантів мобілізації занапастять усіх" — цей вкид розрахований на посилення панічних настроїв серед українців та схилення їх до бунтів із закликом до влади про переговори на умовах країни-терористки.

Російські фейки / Фото: t.me/spravdi

"Німеччина готується до війни НАТО і Росії після поразки ЗСУ" — пропаганда розганяє фейки на основі "Колективної оборони 2025"

Німеччини та сценарію навчань НАТО, що є частиною повсякденної військової справи.

Російські фейки / Фото: t.me/spravdi

"Західні найманці втікають з України" — така "новина" побудована на міфічних секретних документах і поширюється винятково через пропагандистські ресурси. Офіційного підтвердження цим заявам немає.

Російські фейки / Фото: t.me/spravdi

"У Польщу можуть прибути мільйони українських біженців після поразки ЗСУ" — саме Росія винна у тому, що велика кількість українців стали біженцями, а щодо "поразки ЗСУ", то це самовпевнена заява пропаганд РФ, армія якої безуспішно товчеться під Авдіївкою та на інших напрямках.

Російські фейки / Фото: t.me/spravdi

"Вали додому українець" — фотофейк пропаганди, який має на меті розхитати українсько-польські відносини і поширюється тільки у прокремлівських каналах.

Російські фейки / Фото: t.me/spravdi

"Мобілізація в Україні виглядає приблизно так..." — росіяни порівнюють забезпечення мобілізованих в Україні зі спартанцями (голі скалічені обірванці), проте це абсолютна брехня, адже забезпечення у ЗСУ - на гідному рівні.

Російські фейки / Фото: t.me/spravdi

Нагадаємо, російські пранкери "Вован і Лексус" вийшли на бійців Міжнародного легіону нібито від імені колишнього президента України Петра Порошенка, аби "завербувати їх до приватної армії" задля "революції в Україні". Подробиці "фейкооперації" читайте у матеріалі ТСН.ua.

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