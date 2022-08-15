Тополя зізнався, як іноді обманює поранених бійців: "Зробити так, щоб він ще прожив пів години"

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який після повномасштабного вторгнення РФ до України пішов служити парамедиком у 130 батальйоні ТРО, розповів про свою роботу.

Так, крім надання медичної допомоги, на ньому лежить важлива психологічна місія, аби поранені бійці не здавалися.

Знаменитість, який раніше розповів, як захисники ставляться до вечірок мирних мешканців під час війни, поділився, що часто він обманює поранених під час евакуації з фронту, аби переконати їх, що вони виживуть. Зокрема, співак каже воїнам, що вже за три хвилини їм нададуть допомогу, хоча дорога насправді займе більше часу.

Про йдеться у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою".

"Коли військовослужбовець обеззброєний і він поруч з тобою, ти йому надав уже першу медичну допомогу або поправив те, що зробили його побратими безпосередньо під час поранення, то твоє головне завдання – дати йому впевненість, що він буде жити. І як би не було, що б ти всередині не відчував, ти мусиш йому казати: "Бл*ть, тримайся, на**й, все буде добре! Вже летимо, лишилося три хвилинки". А ти знаєш, що ще їхати хвилин сім. "Ось уже зараз поворот, бл*ть! Зараз тобі вже все вколють, зараз буде все окей". І в цьому стані ти довозиш і вони тримаються. Оце треба від медика і, звичайно, надати першу допомогу, зупинити кровотечу, або зробити так, щоб він ще прожив пів години до реанімації", – розповів він.

При цьому Тарас зізнався, що всередині може відчувати і розпач, і страх, чи виживе захисник.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Крім того, Тополя поділився, що у поранених побратимів необхідно одразу забрати зброю і пояснив, чому.

"Хлопці і дівчата у стані афекту, у стані поранення можуть не повністю усвідомлювати, що відбувається навколо. У них потрібно забрати зброю, тому що вони можуть подумати, що це росіяни, і почати шмаляти по своїх. Там є багато ризиків, які потрібно враховувати" , – розповів Тополя.

Нагадаємо, актор Стороженко, який отримав поранення на передовій, показав обличчя після операції. Артист опублікував фотоколаж, де показав себе у день поранення із забинтованою головою, після викачки рідини з обличчя та після операції.

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