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"Тор промазав": розвідники атакували дроном дороговартісний ЗРК окупантів – відео

"Тор промазав": розвідники атакували дроном дороговартісний ЗРК окупантів – відео

Момент удару дроном по ЗРК "Тор" росіян/ Фото: скриншот

ГУР продовжує "мінусувати" дороговартісну техніку росіян.

Військові Головного управління розвідки України завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Тор".

Про це повідомила пресслужба ГУР та показала відео. 

ЗРК окупантів у російсько-українському прикордонні виявили військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс". А оператори ГУР МО України підняли в небо БПЛА "Warmate 3.0" і вирушили за наданими підрозділом координатами.

"На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з "Тора", але промазали – ударний БПЛА продовжив рух. Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі Москва втратила черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Буданов заявив про великі втрати росіян в Авдіївці.

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