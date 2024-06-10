Торецьк — остання міська агломерація, яку контролює Україна на Донецькому напрямку: Грабський про наміри росіян

Станом на 10 червня найгарячішим напрямком — із стратегічної, оперативної, тактичної точки зору — є саме відтинок фронту від Часова Яру до Очеретиного, покровського напрямку. Саме там є абсолютно очевидними завдання противника щодо його подальших дій.

Про це сказав в інтерв'ю Radio NV військовий експерт Сергій Грабський.

"Чому Часів Яр, чому саме Покровськ і той напрямок? Тому що є два ключових населених пункти, які треба тримати в голові, — це Костянтинівка і Торецьк. По факту Торецьк є останньою такою міською агломерацією, яку контролює Україна на Донецькому напрямку. І втрата Торецька буде означати фактично втрату всієї Донецької міської агломерації, куди входить Горлівка, Макіївка, Ясинувата, Донецьк. Тому противник зараз зосереджує свої основні зусилля там", — сказав Сергій Грабський.

Він пояснив, що із загальної кількості військ — 550 тисяч, 270 тисяч військ противника зосереджені саме на східному напрямку. І саме тому противник всією своєю масою, яку може зосередити, тисне саме на ці напрямки.

"Вони розуміють, що наступ на двох напрямках — або на Покровськ, або для перерізання траси Покровськ-Костянтинівка — буде означати значне ускладнення ситуації по забезпеченню і утриманню позицій саме в Торецьку, де, маю відмітити і ви можете подивитися на карті, противник від самого початку широкомасштабного вторгнення не просунувся ані на сантиметр. І саме тому противник так відчайдушно тисне. І це виглядає трошки драматично, але треба розуміти реалії цієї війни", — пояснив Сергій Грабський.

За словами експерта, впродовж великої війни в Україні бойові дії здійснюють групи піхоти.

"І тому ми не можемо говорити про те, що противник там одномоментно може просунутися, увірватися в місто і прорватися. На це в нього якраз сили не вистачає. Але в нього вистачає сил на те, щоб так от тихенько тиснути, вдавлюватися в наші позиції, незважаючи на втрати. І тут є зворотна сторона медалі, тому що противник зараз може забезпечувати свої війська тільки для того, щоб відновити свою боєздатність, тобто хоча би підтримувати їх на певному рівні", — розповів експерт.

Він не сказав, наскільки ворог зможе наростити своє угруповання, адже загальні можливості противника по мобілізації, із підготовки складають приблизно до 300 тисяч військовослужбовців в рік.

"Тому буде несправедливо говорити про те, що противник скоро там досягне якихось проривів, що зрада-зрада, що фронт обвалився", — додав експерт.

Нагадаємо, вчергове росіяни здійснилиа обстріл керованими авіабомбами міста Торецьк на Донеччині 28 травня. Тоді внаслідок атаки було поранену жінку, а тіла двох загиблих осіб деблокували із 5-поверхової будівлі.

Читайте також: