Торецький напрямок: військовий розповів про тактику і втрати росіян

Торецьк / © скриншот з відео

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Окупанти змінили тактику штурмів на Донеччині. За 9 місяців на Торецькому напрямку ЗСУ ліквідували 20 тисяч солдатів армії РФ.

Про це в ефірі “КИЇВ24” розповів український військовий.

Як зазначив боєць, російські штурмові групи поодинці або по двоє-троє намагаються прориватися, застосовуючи мотоцикли. Невідомо, звідки саме береться цей транспорт — чи то мародерство у мирних українців, чи офіційне забезпечення з боку Міноборони РФ.

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“Намагаються влаштувати раллі за маршрутом Горлівка – Торецьк. На щастя для нас, на жаль для них, закінчується це ще на підступах до фінішної лінії. Працює артилерія, працюють дронарі, працює розвідка. Цим мотоциклістам-штурмовиками вручається іменне запрошення на концерт до Кобзона, і вони відразу туди відправляються”, — іронічно підкреслив військовий.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ зосереджує найбільше особового складу та має найбільші втрати на Покровському напрямку. Втім, загарбникам не вдається зрушити позиції українських захисників