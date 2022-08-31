Торкнувся до касетного боєприпасу: на Дніпропетровщині загинув 17-річний хлопець

Він торкнувся до касетного боєприпасу, через що той здетонував.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Трагедія сталась у Синельниківському районі. Це вже восьма смерть через такі боєприпаси, якими окупанти обстрілюють регіон.

"Просив і ще раз прошу! Будь ласка, не наближайтеся до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів. Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів. Натрапили на підозрілий предмет - телефонуйте рятувальникам або поліції. Касетні боєприпаси підступні. Вони небезпечні ще якийсь час після "прильотів", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, у Миколаєві через необережне поводження з боєприпасами травмувався чоловік та загинула жінка.

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