Торкнувся до касетного боєприпасу: на Дніпропетровщині загинув 17-річний хлопець

У Дніпропетровській області трагічно загинув 17-річний хлопець.
Він торкнувся до касетного боєприпасу, через що той здетонував.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Трагедія сталась у Синельниківському районі. Це вже восьма смерть через такі боєприпаси, якими окупанти обстрілюють регіон.
"Просив і ще раз прошу! Будь ласка, не наближайтеся до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів. Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів. Натрапили на підозрілий предмет - телефонуйте рятувальникам або поліції. Касетні боєприпаси підступні. Вони небезпечні ще якийсь час після "прильотів", - написав голова ОВА.
Нагадаємо, у Миколаєві через необережне поводження з боєприпасами травмувався чоловік та загинула жінка.
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