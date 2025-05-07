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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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314
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2 хв

Тортури, голод і тюрми зі злочинцями: що розповідають українські військові про російський полон

Бійці також допомагають встановлювати місцезнаходження безвісти зниклих побратимів, з якими перебували разом у полоні.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Обмін полоненинми 6 травня

Обмін полоненинми 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені українські військовослужбовці дають свідчення про жахливі умови утримання в російському полоні, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право. Докази передаються до міжнародних судових органів, зокрема Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомив Богдан Охріменко, керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в коментарі NV.

Після чергового обміну звільнені бійці спершу проходять медичний огляд та потрапляють на реабілітацію. Згодом з ними працюють команди СБУ, Національної поліції, представники Міжнародного кримінального суду та Офісу генерального прокурора, щоб отримати інформацію про умови утримання, тортури і знущання в полоні.

«Маємо підтвердження всіх 18 видів тортур, описаних у Стамбульському протоколі, і навіть більше — комбінації знущань, які застосовувалися до наших військових», — наголосив Охріменко.

Військовослужбовці свідчать про відсутність медичної допомоги, харчування, а також утримання в загальних тюрмах разом з російськими злочинцями, що є грубим порушенням Женевської конвенції.

Міжнародні організації — зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста та моніторингова місія ООН — регулярно отримують доступ до реабілітаційних центрів для спілкування зі звільненими, фіксуючи порушення міжнародного права з боку Російської Федерації.

Зібрані дані обробляються, узагальнюються і передаються в міжнародні інституції для подальшого документування військових злочинів.

Обмін полоненими 6 травня: що відомо

У вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели 64-й обмін полоненими: попередньо 205 на 205.

Серед них молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ, захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту.

Також серед звільнених 40 військовослужбовців системи МВС, 26 гвардійців і 14 прикордонників уже на рідній землі. Наймолодшому з них — 22 роки, найстаршому — 25. Більшість перебувала в полоні ще від 2022 року.

Посередником в обміні стали Об’єднані Арабські Емірати.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення до України вдалося повернути вже 4757 українців — військових і цивільних.

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