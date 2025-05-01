Тортури полонених ЗСУ на Луганщині: СБУ викрила працівників колонії, які перетворили тюрму на катівню

Служба безпеки України.

Реклама

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще чотирьох рашистів, які катували полонених воїнів ЗСУ на тимчасово окупованій території Луганщини.

За матеріалами справи, фігурантами є колишні працівники виправної колонії у Суходільську, які після захоплення громади пішли на співпрацю з ворогом. Згодом вони увійшли до складу “адміністрації” окупаційної тюрми:

Йдеться про:

Реклама

Кирила Долгополова – керівника “оперативного відділу” репресивної установи і трьох його підлеглих “інспекторів”:

Леоніда Руденка;

Миколу Цвєткова;

Романа Занкова.

Як встановило розслідування, на базі захопленої установи росіяни облаштували катівню, куди звозили українських воїнів, що потрапили у полон під час боїв на сході України.

У застінках фігуранти били полонених гумовими кийками та катували електричним струмом.

У такий спосіб очільники російської тюрми сподівалися схилити військовополонених до співпраці з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Долгополову, Руденку, Цвєткову та Занкову про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині території Луганщини, тривають комплексні заходи, щоб знайти воєнних злочинців і покарати їх.

Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу співробітників СБУ в Донецькій та Луганській областях і процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, СБУ заочно повідомила про підозру росіянам, які наказали відрізати голову полоненому воїнові ЗСУ на Донеччині. Викрито двох воєнних злочинців.

Ми раніше інформували, що Росія цілеспрямовано систематично утримує українських військовополонених і цивільних осіб у повній ізоляції, позбавляючи їх будь-якого зв’язку з зовнішнім світом.