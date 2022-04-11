"Тотальна, безпросвітна бідність": Зеленський пояснив, чому окупанти масово грабують домівки українців

Президент наголосив, що влада РФ навмисне довела росіян до низького рівня життя, коли у них немає базових гарантій прав людини.

З початку війни Росії проти України увесь світ дізнався не лише про звірства і жорстокість окупантів, а й про бідність російських солдат. Вже неодноразово з’являлась інформація про мародерства армії РФ, які крадуть побутову техніку, ювелірні прикраси, та навіть більше – одяг українців.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи 11 квітня перед парламентом Південної Кореї, пояснив, чому так відбувається, та як влада Росії пригнічує свій народ.

"Але найгірше все ж – це те, як Росія використовує людей для підготовки і ведення війни. Для мешканців самої Росії свідомо створюються такі умови, коли вони змушені жити в тотальній, безпросвітній бідності. Коли вони не можуть собі дозволити навіть найпростіші речі – нормальну їжу, звичайну побутову техніку, нормальну освіту. Коли у них немає протягом усього життя навіть базових гарантій прав людини. І коли служба в армії для багатьох з них стає єдиним, так би мовити, соціальним ліфтом. Можливістю отримати хоча б щось в житті. Хоча б якось спробувати забезпечити себе.

"Потрапивши на війну і зайшовши на територію сусідньої держави, десятки тисяч російських військових були просто шоковані нормальністю життя. Вони шоковані містами і селами, в яких люди не бідували. Шоковані побутовою технікою в будинках. Шоковані тим, що людям вистачає нормальної їжі. Значна кількість окупантів просто не бачила такого в своєму житті", - сказав президент.

Він зазначив, що солдати РФ, після вторгнення до України, майже одразу зайнялись мародерством. Вони намагалися вивезти додому в Росію усе, що представляє будь-яку цінність. Від пральних машин до компʼютерів. Від автозапчастин до одягу. Вони просто набивали цим бронетранспортери, вантажівки, крали машини і намагалися вивезти награбоване.

"Ви знаєте, були випадки, коли російські солдати діставали зі своїх бронежилетів захисні пластини, щоб сховати у бронежилетах вкрадені ноутбуки і планшети. У це неможливо повірити – коли людина настільки бідна від народження, що вважає, ніби ноутбук – цінніше, ніж її власне життя на війні. Але саме це ми побачили на своїй землі, коли вдерлася російська армія.

Це зіткнення двох різних світів. Світу звичайних людей, які просто жили мирним життям, просто прагнули гармонії для себе і своїх дітей, думали про майбутнє. Та світу людей, спеціально принижених своєю державою протягом десятиліть, спеціально загнаних у бідність та безправʼя, щоб їхня влада могла направити їх на будь-які авантюри. На будь-яку війну проти сусідів", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти йдуть вбивати українців, щоб вкрасти золото та авто, СБУ перехопила розмову нелюдів.

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