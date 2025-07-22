- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 2 хв
Тотальна мобілізація: ГУР попереджає про нову фазу війни, яку готує Кремль
Росія реалізує наймасштабнішу програму озброєння з часів СРСР. Йдеться про $1,1 трлн до 2036 року, створення нових округів, гібридні операції та підготовку до великої війни.
Росія планує витратити близько 1,1 трлн доларів США на переозброєння до 2036 року. Це найбільша програма такого масштабу з часів розпаду СРСР.
Деталі повідомив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.
Про це Буданов повідомив під час щорічної наради послів України, де виступав у межах панельної дискусії “Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги”.
“Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для підготовки до майбутньої великої війни”, — зазначив він.
У межах військової реформи в Росії вже створено два нові військові округи — Московський і Ленінградський. Заплановано також формування нових дивізій, з’єднань і частин.
Буданов наголосив, що Кремль намагається зруйнувати поточний світовий порядок, зокрема шляхом посилення впливу в Африці. Для цього використовуються проксі-сили, зокрема ПВК “Вагнер” та так званий ”Африканський корпус”, а також підтримуються авторитарні режими і терористичні угруповання.
Окрему увагу він звернув на інформаційні та кібероперації Росії на території інших держав. Через контрольовані ЗМІ та лідерів думок Москва намагається втручатися в демократичні процеси.
“Москва прагне нав’язати світу модель, у якій “великі держави” — передусім Росія — володіють усією повнотою влади, монополією на критичні ресурси та вирішують долю інших за зачиненими дверима”, — підкреслив Буданов.
Він також подякував українським дипломатам за ефективну міжнародну роботу та співпрацю з ГУР, зокрема під час операцій з евакуації громадян із небезпечних регіонів.
Раніше міністр оборони Бельгії заявив, що Росія не розпочне повномасштабну війну з НАТО, але може застосувати сценарій Донбасу — з провокаціями та “зеленими чоловічками” у прикордонних регіонах країн Альянсу.