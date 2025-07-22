Тотальна мобілізація: ГУР попереджає про нову фазу війни, яку готує Кремль

Кирило Буданов / © Associated Press

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Росія планує витратити близько 1,1 трлн доларів США на переозброєння до 2036 року. Це найбільша програма такого масштабу з часів розпаду СРСР.

Деталі повідомив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Про це Буданов повідомив під час щорічної наради послів України, де виступав у межах панельної дискусії “Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги”.

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“Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для підготовки до майбутньої великої війни”, — зазначив він.

У межах військової реформи в Росії вже створено два нові військові округи — Московський і Ленінградський. Заплановано також формування нових дивізій, з’єднань і частин.

Буданов наголосив, що Кремль намагається зруйнувати поточний світовий порядок, зокрема шляхом посилення впливу в Африці. Для цього використовуються проксі-сили, зокрема ПВК “Вагнер” та так званий ”Африканський корпус”, а також підтримуються авторитарні режими і терористичні угруповання.

Окрему увагу він звернув на інформаційні та кібероперації Росії на території інших держав. Через контрольовані ЗМІ та лідерів думок Москва намагається втручатися в демократичні процеси.

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“Москва прагне нав’язати світу модель, у якій “великі держави” — передусім Росія — володіють усією повнотою влади, монополією на критичні ресурси та вирішують долю інших за зачиненими дверима”, — підкреслив Буданов.

Він також подякував українським дипломатам за ефективну міжнародну роботу та співпрацю з ГУР, зокрема під час операцій з евакуації громадян із небезпечних регіонів.

Раніше міністр оборони Бельгії заявив, що Росія не розпочне повномасштабну війну з НАТО, але може застосувати сценарій Донбасу — з провокаціями та “зеленими чоловічками” у прикордонних регіонах країн Альянсу.