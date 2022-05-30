"Тотальна заборона тільки шкодить": радник голови МВС запропонував умову для виїзду чоловіків за кордон

"Тотальна заборона тільки шкодить": радник голови МВС запропонував умову для виїзду чоловіків за кордон

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вигадав оригінальну умову виїзду за кордон чоловіків, які це хочуть зробити під час війни, хоч і не можуть, оскільки підпадають під мобілізацію.

Андрусів пропонує зробити страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів, і вільний виїзд для того військовозобов'язаного чоловіка, який вніс ці кошти.

Про це радник голови МВС написав у Telegram.

На його думку, тотальна заборона виїзду чоловіків за кордон під час війни шкодить Україні ще більше. Він зауважив, що саме заробітчани роками рятували українську економіку.

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"Так, на жаль, війна на довго. І нам треба буде мобілізувати не одну сотню тисяч солдат. Але питання виїзду це не про заборонити чи дозволити. Це питання, як виїжджати. Я пропоную зробити страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів і вільний виїзд для того, хто його вніс. В будь-якому випадку тотальна заборона шкодить нам ще більше. Багато років саме кошти заробітчан рятували нашу економіку, і зараз це особливо важливо", - написав він.

Нагадаємо, раніше Андрусів повідомив причини, з яких українські біженці масово повертаються з-за кордону на Батьківщину.

Тим часом Кремль готує резервні батальйони для участі у війні в Україні.

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