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Тотальні руйнування: у Зеленського відреагували на обстріли Південноукраїнської АЕС

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Тотальні руйнування: у Зеленського відреагували на обстріли Південноукраїнської АЕС

Російські окупанти продовжують нести тотальні руйнування в Україні.

Світ повинен відреагувати на ядерний шантаж та удари по критичній інфраструктури України

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

"Тип війни, який обрала РФ, давно зрозумілий. Тотальне руйнування міст (Маріуполь, Бахмут/Харків). Різанина на окупованих територіях (Буча/Ізюм). Удари по критичній інфраструктурі (Харків/Кривий Ріг). Ядерний шантаж (ЗАЕС, Південноукраїнська). Залишилося зрозуміти, чого чекає світ", - написав Подоляк. 

Нагадаємо, Росія випустила ракету "Іскандер" по Південноукраїнській АЕС

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