Тотальні руйнування: у Зеленського відреагували на обстріли Південноукраїнської АЕС

Світ повинен відреагувати на ядерний шантаж та удари по критичній інфраструктури України.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Тип війни, який обрала РФ, давно зрозумілий. Тотальне руйнування міст (Маріуполь, Бахмут/Харків). Різанина на окупованих територіях (Буча/Ізюм). Удари по критичній інфраструктурі (Харків/Кривий Ріг). Ядерний шантаж (ЗАЕС, Південноукраїнська). Залишилося зрозуміти, чого чекає світ", - написав Подоляк.

Тип війни, який обрала Рф, давно зрозумілий. Тотальне руйнування міст (Маріуполь, Бахмут/Харків). Різанина на окупованих територіях (Буча/Ізюм). Удари по критичній інфраструктурі (Харків/Кривий Ріг). Ядерний шантаж (ЗАЕС, Південноукраїнська). Залишилося зрозуміти, чого чекає світ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 19, 2022

Нагадаємо, Росія випустила ракету "Іскандер" по Південноукраїнській АЕС.

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