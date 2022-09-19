Тотальні руйнування: у Зеленського відреагували на обстріли Південноукраїнської АЕС

Російські окупанти продовжують нести тотальні руйнування в Україні.
Світ повинен відреагувати на ядерний шантаж та удари по критичній інфраструктури України.
Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Тип війни, який обрала РФ, давно зрозумілий. Тотальне руйнування міст (Маріуполь, Бахмут/Харків). Різанина на окупованих територіях (Буча/Ізюм). Удари по критичній інфраструктурі (Харків/Кривий Ріг). Ядерний шантаж (ЗАЕС, Південноукраїнська). Залишилося зрозуміти, чого чекає світ", - написав Подоляк.
Тип війни, який обрала Рф, давно зрозумілий. Тотальне руйнування міст (Маріуполь, Бахмут/Харків). Різанина на окупованих територіях (Буча/Ізюм). Удари по критичній інфраструктурі (Харків/Кривий Ріг). Ядерний шантаж (ЗАЕС, Південноукраїнська). Залишилося зрозуміти, чого чекає світ— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 19, 2022
Нагадаємо, Росія випустила ракету "Іскандер" по Південноукраїнській АЕС.
Читайте також:
- На аеродромі в окупованому Мелітополі пролунали вибухи - Федоров
- Повітряні сили України ліквідували за тиждень 8 літаків РФ та 2 гелікоптери
- Експерт назвав пріоритетні та важливі напрямки для Збройних сил України