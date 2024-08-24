Той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома - президент у зверненні до Дня незалежності України

До Дня Незалежності України, яке святкують 24 серпня, президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом. Своє відеозвернення він записав на Сумщині, поблизу місця, де Росія розпочала наступ на Україну.

Відеозвернення оприлюднене у Telegram-каналі голови держави.

"Дорогий народе! Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома. З відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста, це – закономірність. Справедливість. Бумеранг для зла. І його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення. Сумщина. Могриця. Річка Псел. Кілька кілометрів від нашого кордону. Кордону між Україною та неволею, між життям і смертю. Кордону між незалежною європейською державою й терористичною організацією номер один у світі, - йдеться у зверненні.

Президент нагадав, що 913 днів тому Росія через Сумщину вторглася в Україну, порушивши кордони та межі жорстокості. Сьогодні ж Україна відзначає День Незалежності, і все зло, яке Росія принесла на нашу землю, повертається до неї. Президент підкреслив, що Україна відповість гідно та симетрично, і будь-яка точка у РФ, яка загрожує українцям, отримає свою відплату.

Він заявив, що Україна не дозволить перетворити свої землі на сіру зону, де має майоріти синьо-жовтий прапор. Він підкреслив, що Україна сама вирішуватиме свій шлях, а не піддаватиметься погрозам Росії.

"Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність", - наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що світ бачить, як Росія ставиться до своїх громадян і своїх військових, тоді як українські воїни допомагають місцевим людям, демонструючи гідність та цивілізованість України.

Нагадаємо, посольство США попереджає про підвищений ризик російських атак у День Незалежності України, зокрема ракетних і дронових ударів.

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