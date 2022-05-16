Традиційна російська корупція: викрадених українських активістів "викуповують" у Криму - Джемілєв

Джемілєв повідомив, що йому особисто вдалося "викупити" з російської неволі 7 людей.

Викрадених українських активістів, яких росіяни силоміць вивозять до окупованого Криму, інколи вдається "викупити" і повернути додому завдяки корупції російських силовиків.

Про це розповів лідер кримськотатарського народу й народний депутат Мустафа Джемілєв в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Джемілєв зізнався, що йому особисто вдалося визволити з російської неволі 7 людей.

"Зараз стоїть питання — як би вивезти цих активістів. Ну, слава Богу, нас трохи рятує традиційна російська корупція: нам вдається "викупити" деяких наших співгромадян", — розповів нардеп.

За його словами, "цінник" на людину починається від 250 доларів і вище. Проте домовитися про звільнення дуже складно.

"Залежно від того, з ким домовлятися. Не з усіма це можна. Спочатку треба домовлятися, треба знати, хто там стоїть на посту. Не дуже проста операція", — зазначив лідер кримськотатарського народу.

Мустафа Джемілєв нагадав, що росіяни викрадають україських активістів на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей та вивозять в окупований Крим. Через деякий час українців відправляють углиб РФ.

За інформацією Джемілєва, російські спецслужби передали військовим командирам РФ списки українських громадян, яких потрібно викрасти та вивезти. Зокрема, у списках є кримські татари, які покинули Крим після 2014 року.

Раніше повідомлялося, що окупанти катують та вбивають громадян з проукраїнською позицією на території Миколаївської та Херсонської областей.

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