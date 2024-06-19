"Традиційна рубрика": на півдні знищили три російські човни

Протягом минулої доби Сили оборони знищили три російські човни на півдні України. Окрім того, окупанти втратили ще й гармати.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Наша традиційна рубрика "скільки вчора втопили човнів" цього разу знову зупиняється на цифрі 3. Хоча 11 гармат не менш цікавий результат. Коли вони вже так звану "дніпровську флотилію" перейменують у "флотилію Харона"? Якщо вже задвігають по давньогрецькій міфології?", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Генштаб оновив дані про втрати РФ. Так, станом на ранок 19 червня 2024 року ЗСУ знищили 529 750 солдатів ворога. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

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