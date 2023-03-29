Трагедія на Харківщині: в авто посеред дороги загинули 16-річний хлопець і 34-річний чоловік

Ще двоє людей отримали травми та перебувають у лікарні.

У Харківській області поблизу селища Барвінкове у середу, 29 березня, на міні підірвався автомобіль, у якому їхало троє чоловіків та 16-річний хлопець.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Трагедія сталась на польовій дорозі. Там цивільний автомобіль підірвався на протитанковій міні. На місці події загинули 16-річний хлопець та 34-річний чоловік. Ще двоє чоловіків 20 та 24 років отримали поранення та були госпіталізовані.

"Вкотре закликаю всіх! Не рухайтесь невідомими чи неперевіреними дорогами. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, річки. Не чіпайте підозрілі предмети. Це дуже небезпечно і може коштувати життя", - написав Синєгубов.

Мінна небезпека в Україні

Через російську агресію велика територія України і досі замінована. Британський телеканал Sky News із посиланням на розрахунки експертів, вважає, що Україна станом на сьогодні - це найзамінованіша країна на планеті. Через це українців закликають не ходити невідомими шляхами та дивитися під ноги. Російські окупанти під час відступів нещадно мінують українську територію, щоб навіть після свого відходу вбити якомога більше людей.

А тому 12 лютого поблизу села Новорайськ на Херсонщині автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків, підірвався на міні – люди загинули. Схожі випадки трапляються на Харківщині, Київщині, Чернігівщині та в інших областях, де були російські окупанти.

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