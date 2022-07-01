Трагедія на Одещині: зросла кількість загиблих, під завалами - діти

Трагедія на Одещині: зросла кількість загиблих, під завалами - діти

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами зруйнованої бази відпочинку.

Кількість загиблих у результаті ракетного удару Росії по Одеській області зросла до 19. Постраждали 38 осіб.

Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук.

На місці трагедії продовжують працювати рятувальники. На зруйнованій базі відпочинку шукають ще трьох зниклих, двоє - діти.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, почули сигнал - йдіть в укриття!" - наголосив Крук.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко показав нові фото з місця трагедії на Одещині. Російські ракети зруйнували дев'ятиповерховий будинок та дві бази відпочинку.

Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Фото: Костянтин та Влада Ліберови

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