Трагедія у Дніпрі: що буде зі зруйнованим будинком та як допоможуть постраждалим

У Дніпрі почнуть інструментальне обстеження будинку, куди 14 січня вдарила російська ракета. У найближчі дні буде визначено, які квартири можливо відбудувати, а які потребуватимуть демонтажу.

Але вже зараз очевидно, що останніх не менше сотні, повідомив міський голова Борис Філатов.

"Мерія виплачуватиме до мільйона гривень для кожної постраждалої родини, що втратила житло. Ще стільки ж обіцяє додати обласна адміністрація. Є низка домовленостей з соціально відповідальним бізнесом. Про готовність допомогти також вже заявили міста-побратими Дніпра і деякі приватні пожертвувачі", - розповів мер.

За словами Філатова, аби справедливо розподілити всі гроші, мешканці будинку заповнять анкети, де вкажуть свої головні потреби.

Також для зруйнованих і пошкоджених квартир анулюють борги за комунальні послуги міським структурам. За кошти міського бюджету організують поховання, оформлення документів, лікування, юридичні послуги та вивіз меблів.

"Комунальники замінять всі вибиті вікна, а "Дніпрогаз" незабаром відновить подачу газу до осель у вцілілих під’їздах. Звертайтесь до департаменту соціального захисту за матеріальною допомогою. Будемо виплачувати 10, 50 і 100 тисяч гривень", - додав міський голова Дніпра.

Ракетний удар по Дніпру

Нагадаємо, 14 січня російська ракета Х-22 вдарила по житловій багатоповерхівці в Дніпрі. Загинуло 46 мирних мешканців, які у вихідний день перебували вдома або проходили повз. Ще 80 людей поранені. У лікарнях міста залишаються 24 постраждалих. Троє перебувають у важкому стані, серед них 9-річна дівчинка.

Жертв дедалі більше: у Дніпрі продовжують розпізнавати тіла

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