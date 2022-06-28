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Трагедія у Кременчуці: десятки людей вважаються зниклими безвісти

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Трагедія у Кременчуці: десятки людей вважаються зниклими безвісти

Фото: Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Рятувальники та інші служби всю ніч працювали на місці трагедії. Вони продовжують шукати жертв під завалами.

У результаті російського ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці загинуло 18 осіб. Ще 36 людей вважаються зниклими безвісти

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

На місці трагедії продовжуються пошуки. Постраждалим надають допомогу.

"Всю ніч на руїнах працювали понад тисяча людей – рятувальників, поліцейських, медиків та волонтерів. Я вдячний всім, хто робить свою роботу, не покладаючи рук, та тим, хто допомагає", - написав Лунін.

Нагадаємо, що ракета, яку Росія випустила по ТЦ мала 900 кілограмів вибухівки. Очільник МВС України Денис Монастирський наголосив, що окупанти цілеспрямовано обстрілюють цивільні об'єкти, ймовірно це вказівка диктатора Володимира Путіна. 

© Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
Фото: Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
© Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
Фото: Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
© Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
Фото: Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

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