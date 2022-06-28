Трагедія у Кременчуці: кількість загиблих збільшилася, рятувальники продовжують шукати людей (фото)

У понеділок, 27 червня, Росія завдала авіаудару по торговому центру "Амстор" в Кременчуці Полтавської області. Станом на ранок рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.

Кількість загиблих у результаті обстрілу збільшилася до 18. Одна людина померла в лікарні. Ще 59 осіб постраждали, із них 25 - госпіталізували.

Про це повідомили в ДСНС України.

Координацію на місці трагедії здійснює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До робіт залучено 440 надзвичайників, у тому числі 14 психологів та 70 одиниць техніки.

Нагадаємо, очільник МВС України Денис Монастирський під час брифінгу повідомив, що ракета, яку Росія випустила по ТЦ мала 900 кілограмів вибухівки. Він наголосив, що Росія цілеспрямовано обстрілює цивільні об'єкти, ймовірно це вказівка диктатора Володимира Путіна.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Росія стала найбільшою терористичною організацією світу – звернення Зеленського за 27 червня

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