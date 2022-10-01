"Трагедія – у владі Путіна": Арестович пояснив, чому в поразці РФ у Лимані винен президент

Путін не дав згоди на виведення військ з Лиману, щоб не засмутити нікого у день спроби анексії українських територій, 30 вересня.

Винуватцем трагедії російських військ у Лимані є президент РФ Володимир Путін. Саме він наполіг, щоб окупанти залишались там, коли для цього майже не було військової доцільності.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Якщо шукати причини, трагедія лиманського угруповання для російської сторони – повністю, цілком у владі Путіна. Він категорично наполіг, щоб вона залишалась на місці. Хоча з військового погляду був певний розумний сенс, але вже позавчора треба було виводити їх, коли ще була така можливість", – повідомив радник ОП.

"Але ж вони не хотіли засмутити, що велика подія підписання, приєднання, референдуми і так далі. От там лягли тисячі півтори людей, напевне, тільки тому, що бачте, дата йому (Путіну – ред.) була потрібна", – пояснив Арестович.

Нагадаємо, українська армія 1 жовтня взяла під свій контроль Лиман на Донеччині, звільнивши місто від окупантів.

Як пояснили офіційно в ЗСУ, після звільнення Лимана для захисників України відчиняться ворота для звільнення всього Донбасу.

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