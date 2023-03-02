Трагедія в Запоріжжі: надзвичайники врятували з-під завалів будинку 8 постраждалих (відео)

Станом на 04:30 ранку четверга, 2 березня, працівники ДСНС врятували з-під завалів будинку в Запоріжжі 8 постраждалих осіб. Їх госпіталізували. Ще 20 людей евакуйовано.

Одну загиблу людину деблокували, інформує пресслужба ДСНС України.

"У ніч на 2 березня у м. Запоріжжя внаслідок ракетного удару сталося зруйновання з 5 по 1 поверхи п’ятиповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду", - йдеться в повідомленні.

До пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 90 осіб, у тому числі 3 психологи, та 24 одиниці техніки.

Нагадаємо, під час масштабної повітряної тривоги в ніч проти 2 березня близько 02:00 стало відомо про "приліт" у житловий будинок у Запоріжжі.

Згодом у ОВА повідомили, що окупанти вгатили по мирному кварталу, ймовірно, ракетою С-300. Через деякий час секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що внаслідок ракетної є двоє загиблих.