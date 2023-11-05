"Трагедія, якої можна було уникнути": Зеленський про удар по воїнах 128-ї бригади

За словами президента, наразі триває розслідування, яке має встановити, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

Президент Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував ракетний удар по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді 3 листопада на Запорізькому напрямку.

"Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав.

За його словами, за фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.

"Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку", – сказав глава держави.

Зеленський вважає, що розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

"Коли ми проходимо такі тижні, такі як цей, сповнені болю та непростих дискусій, важливо, щоб люди розуміли: те, що в них на серці, бачать, і зміни, які потрібні, будуть зроблені.

Це стосується багатьох речей, від недбалості, яка буває, до радянщини та жахливої бюрократії, які не дають Україні, не дають багатьом у наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно – ефективно", – зазначив глава держави.

Він закликав співвітчизників продовжувати вірити в Україну і у нашу перемогу.

"Але, так само як і після 24 лютого, це можна зробити разом – і тільки разом, у єдності, дбаючи про державу, про тих, хто поруч із тобою, про українців, хоч би де вони були. Зберегти єдність народу – найважливіше. І я вдячний усім, хто докладає зусиль заради цього", – підсумував Зеленський.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 3 листопада, Росія завдала ракетного удару по воїнах закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі в Запорізькій області. За даними ЗМІ та військових, захисників зібрали і пошикували разом на нагородження до Дня артилерії, а у той час ворог саме завдав удару.

Народний депутат України від "Батьківщини" Михайло Волинець повідомив, що станом на зараз відомо про 28 загиблих та 53 поранених воїнів.

ТСН.ua зібрав, що відомо про удар по воїнах 128-ї бригади, яких зібрали на нагородження.