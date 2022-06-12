Трагедії, які можна було б запобігти: Зеленський назвав конкретне озброєння, необхідне Україні

Україна потребує від західних партнерів систем сучасної протиракетної оборони.

Глава держави наголосив, що постачання таких систем Україна просила у партнерів уже давно, однак досі їх і не отримала.

Про це український президент Володимир Зеленський повідомив у традиційному відеозверненні у неділю, 12 червня.

"Сьогодні вже 109-й день повномасштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам просту річ: Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони? Так. Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які вдарили по українських містах. По наших містах, по наших селах за час від 24 лютого. Це життя, які можна було б урятувати, це трагедії, яким можна було б запобігти, якби до України дослухалися", - сказав очільник України.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, якби Україна почала отримувати важку зброю у січні, ситуація могла би бути іншою.

Тим часом ситуація у Луганській області залишається складною. Російські окупанти зруйнували два мости, що ведуть до Сєвєродонецька, і обстрілюють Лисичанськ. Під час ворожого обстрілу у Лисичанську загинула шестирічна дитина.

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