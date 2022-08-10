Трагічна ніч на Дніпропетровщині: через обстріл РФ загинуло 11 людей, поранено ще 13 (фото)

У ніч проти 10 серпня російська армія обстріляла Дніпропетровську область. Під удар потрапив Нікопольський район. У результаті загинуло 11 людей, ще 13 поранено.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ворог двічі обстріляв район з "Градів". Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів.

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Так, у Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них "важкі".

У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міської ради та ще кілька адміністративних приміщень. Виведена з ладу лінія електропередачі. Кілька тисяч містян залишилися без світла. Працюють аварійні бригади електриків.

У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, у лікарні Дніпра помер 20-річний хлопець, який випав з дев'ятого поверху гуртожитку Придніпровської державної академії фізичної культури та спорту.

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