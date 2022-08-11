Трагічна ніч на Дніпропетровщині: зросла кількість загиблих через обстріл РФ

Серед поранених - 13-річна дівчинка.
У Нікополі Дніпропетровської області рятувальники дістали з-під завалів ще одного загиблого через російський обстріл. Кількість жертв збільшилася до трьох.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Нічна російська атака на область забрала життя трьох людей, дев'ятеро поранені, четверо з них у лікарні", - написав він.
Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня російська армія знову обстріляла Дніпропетровщину. Під удар потрапили Дніпровський, Нікопольський, Криворізький та Синельниковський райони. Зафіксовано понад 120 прильотів.
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