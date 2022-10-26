Трагічна ніч у Дніпрі: російська ракета вбила двох людей біля АЗС, поранені - у тяжкому стані (фото)

У ніч проти 26 жовтня російська ракета у Дніпрі вбила двох людей біля АЗС - вагітну жінку та оператора автомийки. Ще четверо - поранені, троє з них у тяжкому стані.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він зазначив, що серед поранених двоє жінок та двоє чоловік. Очільник ОВА показав нові фото з місця трагедії в місті.

Резніченко додав, що вночі росіяни знову били по Нікопольщині. Вогнем з "Градів" окупанти накрили Червоногригорівську громаду. Люди не постраждали.

У результаті атаки є руйнування, понівечена лінія електропередачі. Понад 600 родин залишилися без електроенергії.

Крім того, вчора ввечері українські захисники збили російський безпілотник на Дніпропетровщині. Військові з повітряного командування "Схід" знищили дрон-камікадзе "Shashed-136" у небі над Нікопольщиною.

Нагадаємо, через російський ракетний удар по Дніпру загинула молода вагітна жінка. Друга жертва атаки окупантів - оператор автомийки біля АЗС. На місці трагедії спалахнула масштабна пожежа.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Через обстріл Дніпра в авто заживо згоріла вагітна жінка

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