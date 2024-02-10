Трагічна смерть родини з дітьми у Харкові: загинула прокурорка – подробиці, фото

У Харкові через атаку РФ дронами загинула родина з трьома дітьми.

У Харкові внаслідок атаки Росії безпілотниками загинула родина з трьома дітьми. Йдеться про прокурорку Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіну Ольгу, її чоловіка та троє їхніх синів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Відомо, що старшому хлопчикові – Олексію – було 7 років, середньому Михайлу – майже чотири, а найменшому Павлу було лише 10 місяців.

"Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Ользі Сергіївні було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області від червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці", - йдеться у повідомленні.

Прокурорка Путятіна Ольга, яка загинула у Харкові після атаки дронами / Фото: Офіс генерального прокурора

Путятіна Ольга разом з чоловіком та сином / Фото: Офіс генерального прокурора

Удар по Харкову

У Харкові після атаки дронами вигоріло вщент 15 житлових будинків. За даними ОВА, загоряння сталось через виток палива на нафтобазі, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де розташований житловий сектор.

Харків атакували щонайменше 10 БПЛА, з них вісім – збито.

Внаслідок атаки загинули семеро осіб. Так, в одному будинку внаслідок пожежі загинули паралізований 66-річний чоловік та його 65-річна дружина з інвалідністю. В іншому будинку загинула вся родина з п'яти людей: троє дітей, а також їхні батьки.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на трагічну загибель дітей у Харкові.

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