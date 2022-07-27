Трагічні наслідки для окупантів у Херсоні: експерт пояснив, навіщо ЗСУ знищують мости

В Херсоні ЗСУ прицільно знищують можливості окупантів постачати зброю та боєприпаси шляхами через річку Дніпро. Це є підготовкою, а можливо, й одним з етапів контрнаступу українських військових.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

“Насправді, дії по цих мостах та по іншій інфраструктурі є підготовкою, а, можливо, й одним з етапів контрнаступу. Коли ми обрізаємо логістичні лінії, лінії постачання озброєнь, особового складу, боєприпасів та ресурсів - звісно, що те угруповання, яке перебуває на правому березі Дніпра, виявляється фактично відрізаним від логістики. Там є лише два мости фактично, які з'єднують правий та лівий береги - то насправді вони можуть знаходитися зараз і в оточенні”, - пояснив Михайло Самусь.

За його словами, якщо навіть окупанти оголосять про відступ, то в них можуть виникнути проблеми з тим, через які шляхи їм відходити.

“Вони будуть змушені або кидати важке озброєння і виводити особовий склад, або намагатися звести переправи, які також, звісно, будуть під вогнем нашої артилерії та авіації. Саме знищення цих мостів створює умови, щоб українські війська почали проводити інші дії, які будуть розрізати ті угруповання біля Херсона та Борислава і на північ в напрямку Кривого Рогу. Ці угруповання будуть розрізатися, вони вже розрізаються тим, що знищено міст через Інгулець”, - наголосив експерт.

Окремо він додав, що для окупантів комунікація між угрупованнями стає важкою, що може призвести до трагічних наслідків для армії РФ.

Нагадаємо, що ЗСУ, окрім Антонівського, поцілили ще й по залізничному мосту в Херсоні.

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