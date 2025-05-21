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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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303
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2 хв

Трагедія на Сумщині: експерт пояснив, як можна було уникнути втрат на полігоні

За словами експерта, такі інциденти не нові: удари ворога вже траплялися по полігону «Десна», Гончарівському навчальному центрі на Чернігівщині, а також у Запорізькій області.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Щоб уникнути трагедій на кшталт ракетного удару по полігону на Сумщині, де загинули та були поранені українські військові, потрібно створити окрему методику безпеки для стрільбищ у прифронтових районах.

Про це заявив військовий експерт і офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров в ефірі Radio NV.

«У нас усе ще немає розробленої методики щодо убезпечення полігонів, які розташовані поблизу лінії фронту», — наголосив він.

Він зазначив, що навчальні полігони у прифронтовій зоні є вимушеним кроком у реаліях війни: «Бійцям у ротації потрібно підтримувати форму, а командирам — оцінювати рівень їхньої підготовки. Але питання в тому, як ці навчання організовані».

Експерт підкреслив, що нині на таких об’єктах діють лише загальні правила безпеки, які, наприклад, передбачають дії у разі повітряної тривоги. Проте цього недостатньо, адже сучасні засоби ураження, зокрема дрони-розвідники та ракети типу «Іскандер-М», можуть вражати цілі без попередження: «Між фіксацією загрози й ударом може минути лише одна хвилина».

«Потрібна чітка методика: хто саме перебуває на відкритому полігоні, скільки людей, чи є укриття. Потрібно хоча б мати вириті бліндажі, а ще краще — бетонні укріплення», — зазначив Крамаров.

Також він закликав створити систему технічного прикриття — зокрема, використання засобів радіоелектронної розвідки, які можуть вчасно виявити активність ворожих БПЛА.

«Це має бути рішення на рівні Генштабу. Не можна перекладати відповідальність на командирів, які не мають спеціальних інструкцій — бо вони просто не існують», — підсумував експерт.

Нагадаємо, вранці 21 травня військова журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова повідомила про удар фугасною ракетою «Іскандер» по стрільбищі в місті Шостка. За її словами, на полігоні в момент атаки перебували військовослужбовці Національної гвардії. Також, за інформацією журналістки, командира військової частини, який не відреагував на проліт ворожого розвідувального дрона, було відсторонено від посади.

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