ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Трагічний обстріл Херсона: півторамісячне немовля дістало поранення

Дитина дістала вибухову травму та стресову реакцію, наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Вибух

Вибух / © Getty Images

Близько 13:00 у Дніпровському районі Херсона внаслідок російського обстрілу постраждало немовля.

Про це повідомляє Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної державної адміністрації.

За його інформацією, снаряд влучив у будинок, де перебувала дівчинка віком лише півтора місяця. Вона дістала вибухову травму та гостру стресову реакцію.

Наразі дитина перебуває в лікарні, лікарі надають їй усю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше російські війська також завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Є обмеження споживання електроенергії.

Дата публікації
Кількість переглядів
184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie