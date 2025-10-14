Трагічний обстріл Херсона: півторамісячне немовля дістало поранення

Вибух / © Getty Images

Близько 13:00 у Дніпровському районі Херсона внаслідок російського обстрілу постраждало немовля.

Про це повідомляє Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної державної адміністрації.

За його інформацією, снаряд влучив у будинок, де перебувала дівчинка віком лише півтора місяця. Вона дістала вибухову травму та гостру стресову реакцію.

Наразі дитина перебуває в лікарні, лікарі надають їй усю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше російські війська також завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Є обмеження споживання електроенергії.