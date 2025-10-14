- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 1 хв
Трагічний обстріл Херсона: півторамісячне немовля дістало поранення
Дитина дістала вибухову травму та стресову реакцію, наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків.
Близько 13:00 у Дніпровському районі Херсона внаслідок російського обстрілу постраждало немовля.
Про це повідомляє Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної державної адміністрації.
За його інформацією, снаряд влучив у будинок, де перебувала дівчинка віком лише півтора місяця. Вона дістала вибухову травму та гостру стресову реакцію.
Наразі дитина перебуває в лікарні, лікарі надають їй усю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, раніше російські війська також завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Є обмеження споживання електроенергії.