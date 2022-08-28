Тракторист із Комі пішов воювати проти України, щоб "помститися за сина": тепер немає і його

Пропагандистські російські ЗМІ вихвалялися історією непридатного до служби 43-річного тракториста із Комі Івана Казмали, який пішов добровольцем на війну проти України, щоб помститися за сина. Він зник безвісти. Однак з 8 липня і старший Казмали не виходить на зв'язок.

Син тракториста підписав контракт у жовтні 2021-го. У лютому зателефонував батькам та розповів, що їде воювати проти України, повідомляє Telegram-канал РФ.

З 26 березня хлопець вважається зниклим безвісти.

Як розповідає дружина Івана, чоловіка спочатку не брали на фронт через "відсутність військового досвіду та проблем із нирками". Але все ж 12 травня він став добровольцем так званої "народної армії Донбасу".

14 липня закінчився контракт Івана. Але додому він не повернувся.

Нагадаємо, російські окупанти під час останньої повітряної тривоги обстріляли Рівненську область.

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